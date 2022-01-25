100 bin liralık sözünü tuttu! Serkan Kaya, belgesiyle paylaştı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Serkan Kaya, kazandığı 100 bin TL'yi bağışladı.

ATV eknranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programına Serkan Kaya konuk olup yarışmıştı.

Kazandığı parayı bağışlayacağını söyleyen Serkan Kaya, sözünü tuttu.

Ünlü şarkıcı, parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı.

Bakanlıktan, Kaya'ya teşekkür belgesi verildi.

TEŞEKKÜR BELGESİNİ PAYLAŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık imzalı teşekkür belgesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan ünlü şarkıcı, şu notu düştü:

"100 bin TL haricinde, Çocuk Esirgeme Kurumları'ndan İstanbul Bahçelievler ve Sivas Çocuk Esirgeme Kurumları'na 50'şer bin olmak üzere 100 bin TL gönderdik. Söz verdiğimiz gibi kendi imkanlarımızla sözümüzü yarım bırakmadık. Bu hassasiyeti gören Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız teşekkür belgesi yollamışlar. Biz de kendilerine teşekkür ederiz."