100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası! Fenomen Kıvanç Talu ve eşinden haber alınamıyor Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun çevresinde bulunan birçok kişiyi 100 milyon lira dolandırıp Portekiz'e kaçtığı iddia edildi.

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Ünlü sosyal medya fenomeninin yakınlarını dolandırarak kaçtığı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' isimli hesabın sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu sosyal medyada gündeme oturdu.

'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun çevresinde bulunan birçok kişiyi 100 milyon lira dolandırıp Portekiz'e kaçtığı iddia edildi.

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam çekmek için yakınlarından para isteyip, topladıkları 100 milyon TL ile yurt dışına kaçtıkları iddiası magazin gündemini salladı.

Çiftin evlerinde verdikleri bir veda partisinin ardından Portekiz'e kaçtıkları söyleniyor.

İddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken yaklaşık 30 kişinin Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'ya 100 milyon lira kaptırdıkları iddiası konuşuluyor..

Metin Pıhlıs'tan paylaşım

Oyuncu Metin Pıhlıs, Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda bir dönem rol alan fenomen Kıvanç Talu hakkında yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Metin Pıhlıs "Çok Güzel Hareketler'den ayrılırken hepimizin olduğu gruba, "sizin o fakir muhabbetinizi duymayacağım için çok mutluyum" diyip çıkmıştı. Dolandırılamayacak kadar fakir olmamız onu sinirlendirmiş" dedi.