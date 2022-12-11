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- 11 Aralık 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Aralık 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon karşısında pazar keyfi yapanlar, kanallara bakıyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 11 Aralık 2022 TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 11.12.2022 - 08:42
Haftanın son tatil gününü televizyon izleyerek geçirenler, kanallar arasında tur atıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
11 Aralık 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 15:45 Aldatmak
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Yargı
- 16:15 O Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:45 Yargı
Star TV yayın akışı
- 09:15 Playmobil Filmi
- 11:00 Tüiin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
- 16:00 Çöp Adam
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Toprak ile Fidan
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV yayın akışı
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13:00 Tozluyaka
- 15:45 Yasak Elma
- 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Tozluyaka
TRT 1 yayın akışı
- 09.55 Hayallerinin Peşinde
- 10.50 Yürek Çıkmazı
- 17.00 Ana Haber
- 18.00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Fas-Portekiz"
- 20.00 Gönül Dağı Özel
- 22.00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-Fransa"
TV 8 yayın akışı
- 10:00 Gazete MAgazin
- 13:15 Tuzak
- 16:15 Pişir de Görelim
- 20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güzel Günler