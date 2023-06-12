11 Haziran reyting sonuçları: Fenerbahçe'nin kupa galibiyeti reytingleri sildi süpürdü! 11 Haziran 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve Türkiye Kupası finali ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

11 Haziran Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.