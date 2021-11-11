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- 11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 09:13
Bugün hangi dizi var sorusu, tv yayın akışlarıyla yanıt buluyor.
11 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı...
11 KASIM 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:25 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:30 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Evim Şahane
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Ece Üner ile Susma
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Kiralık Aşk
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Haluk Levent'le Yeniden
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 FOX Ana Haber
-
20:00 Misafir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
-
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı) (Canlı)
-
14:00 Bizim Köyün Kızları
-
16:45 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
-
08:15 Bu Sabah
-
11:00 Bir Şansım Olsa
-
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18:10 Senin Hayatın
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Üç Kuruş
-
22:45 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
-
06:30 Oynat Bakalım
-
07:15 8'de Sağlık
-
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
11:15 Masterchef Türkiye
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Masterchef Türkiye