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    11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon keyfi yapmak isteyenler bugün ekranlarda hangi dizi ve yapımlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 09:13
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    11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Bugün hangi dizi var sorusu, tv yayın akışlarıyla yanıt buluyor.

    11 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    11 KASIM 2021 TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:25 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Sihirli Annem

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Evim Şahane

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 15:45 Ece Üner ile Susma

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Kiralık Aşk

    • 18.40 Star Haber

    • 20:00 Haluk Levent'le Yeniden

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 FOX Ana Haber

    • 20:00 Misafir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    • 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    • 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı) (Canlı)

    • 14:00 Bizim Köyün Kızları

    • 16:45 Seksenler (Altyazılı)

    • 19:00 Ana Haber (Canlı)

    • 19:55 İddiaların Aksine

    • 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz

    • 08:15 Bu Sabah

    • 11:00 Bir Şansım Olsa

    • 12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18:10 Senin Hayatın

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00 Üç Kuruş

    • 22:45 Aziz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım

    • 07:15 8'de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 11:15 Masterchef Türkiye

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Masterchef Türkiye

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