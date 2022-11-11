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- 11 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon keyfi yapmak isteyenler bugün ekranlarda hangi dizi ve programlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 11 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 11.11.2022 - 08:53
Bugün hangi dizi var sorusu, tv yayın akışlarıyla yanıt buluyor.
11 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Bu akşam Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de İyilik, TRT1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, ATV’de Yalnız Kurt isimli dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı...
11 Kasım TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
- 00:20 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 O Kız
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yalı Çapkını
- 02:30 Toprak İle Fidan
Fox TV yayın akışı
- 07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 İyilik
- 23:30 Orta Sayfa
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:40 Kasaba Doktoru
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kasaba Doktoru
- 00:15 Yürek Çıkmazı
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 23:15 Hayat Bugün
TV8 yayın akışı
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Doya Doya Moda
- 12:45 Canım Annem
- 14:00 Yazgı
- 15:00 Kadere Karşı
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Tuzak