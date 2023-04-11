11 Nisan TV yayın akışı 2023! Televizyonda salı günü... Salı günü televizyonda birbirinden farklı yapımlar yeni bölümü ile ekranda olacak. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? İşte 11 Nisan 2023 TV yayın akışları...

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük akışlara göz atıyor.

11 Nisan Salı akşamı birçok sevilen dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

11 Nisan Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Tetikçinin Oğlu ve Yürek Çıkmazı yayınlanacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 11 Nisan 2023 kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Yürek Çıkmazı

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

Show TV yayın akışı

09:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan