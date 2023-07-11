11 Temmuz 2023 Salı TV yayın akışı: Günün yapımları...

TV ekranlarında yeni bir gün daha start verdi.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları, yaz günlerinde izleyicilerle buluşuyor.
Bu akşam Güldür Güldür Show, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Kolombiyalı: İntikam Meleği, Sen Türkülerini Söyle, Recep İvedik 4 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Temmuz 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Baz Gaza (Yabancı Sinema)
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
08:00 Ya Çok Seversen
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
22:15 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
09:15 Kendi Düşen Ağlamaz
12:00 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:00 Benim Güzel Ailem
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Sen Türkülerini Söyle
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star