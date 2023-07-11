11 Temmuz 2023 Salı TV yayın akışı: Günün yapımları... 11 Temmuz 2023 Salı televizyonda neler, hangi diziler, filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

TV ekranlarında yeni bir gün daha start verdi.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları, yaz günlerinde izleyicilerle buluşuyor.

Bu akşam Güldür Güldür Show, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Kolombiyalı: İntikam Meleği, Sen Türkülerini Söyle, Recep İvedik 4 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Temmuz 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Baz Gaza (Yabancı Sinema)

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

08:00 Ya Çok Seversen

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)

22:15 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

09:15 Kendi Düşen Ağlamaz

12:00 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:00 Benim Güzel Ailem

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Sen Türkülerini Söyle

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star