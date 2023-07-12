11 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Kanal D'nin yeni dizisi Dönence zirveye yerleşti 11 Temmuz 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

11 Temmuz Salı reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Dönence”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Dönence”, 2.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Star TV’de ekrana gelen yabancı sinema “Kolombiyalı İntikam Meleği” yer aldı.