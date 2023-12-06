111 bin dolara 196 ülke gezmişti! En güzel 11 ülkeyi açıkladı 196 ülkeye giderek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cassandra De Pecol adlı kadın, en güzel 11 ülkeyi seçti. İşte o ülkeler..

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ABD'li gezgin Cassandra De Pecol, yeryüzünde en çok ülke gezen ilk kadın olarak tanınıyor.

196 ülkeyi gezerek Guinness rekoru kıran Cassandra De Pecol isimli kadın yaşadığı deneyimlere göre en güzel 11 ülkeyi seçti.

23 Haziran 1989 yılında dünyaya gelen 34 yaşındaki Cassandra De Pecol, 2015 yılında başladığı dünya turunda 196 ülkeyi ziyaret etti.

196 ülkeyi ziyaret eden Cassandra De Pecol'ün bu seyahatlere yaklaşık 111 bin dolar harcadığı ifade ediliyor.

Cassandra De Pecol, gezdiği ülkelerde yaşadığı deneyimlere göre en güzel bulduğu ülkeleri belirledi.

İşte, Cassandra De Pecol'a göre dünyanın en güzel 11 ülkesi...

- Moğolistan

- İsviçre

- Kanada

- Dominika

- ABD

- Maldivler

- Kosta Rika

- Peru

- Yeni Zelanda

- Ürdün

- Güney Afrika