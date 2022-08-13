12 Ağustos 2022 Cuma reyting sonuçları...

12 Ağustos 2022 Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..

12 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

Peki 12 Ağustos Cuma günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

12 Ağustos 2022 reyting sonuçları...

12 Ağustos 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda, birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Kapımdaki Casus aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Kim Milyoner Olmak İster aldı.