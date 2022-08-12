12 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

12 Ağustos 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 12 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı…

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ay Lav Yu Tuu

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

10:00 Magazin D

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar

STAR TV yayın akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20:00 Ah Nerede

FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

TRT 1 yayın akışı

06:45 7 Numara

12:00 Bir Aş Hikayesi

12:30 Masumlar Apartmanı

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

TV 8 yayın akışı

07.15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 SHOW Ana Haber

20:00 Kapımdaki Casus