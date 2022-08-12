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    12 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 12.08.2022 - 08:54
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    12 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    12 Ağustos 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 12  Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Ay Lav Yu Tuu

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    10:00 Magazin D

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar

    STAR TV yayın akışı

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18.45 Star Haber

    20:00 Ah Nerede

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    TRT 1 yayın akışı

    06:45 7 Numara

    12:00 Bir Aş Hikayesi

    12:30 Masumlar Apartmanı

    15:20 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

    TV 8 yayın akışı

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18.25 SHOW Ana Haber

    20:00 Kapımdaki Casus


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