12 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Maviye Sürgün dizisi bekleneni karşılamadı 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve Türkiye Kupası finali ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 Haziran Pazartesi reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparsalan Büyük Selçuklu", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Ömer", 2.sırada "Alparsalan Büyük Selçuklu", 3.sırada "Ömer" dizisinin özeti yer aldı.