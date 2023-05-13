12 Mayıs Cuma reyting sonuçları: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... 12 Mayıs 2023 Cuma günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 Mayıs Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını” dizisinin tekrarı, 3.sırada “Atv Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Liderler Fox’ta”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.