12 Mayıs Cuma reyting sonuçları: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
12 Mayıs Cuma reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını” dizisinin tekrarı, 3.sırada “Atv Ana Haber” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Liderler Fox’ta”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.