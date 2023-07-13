12 temmuz reyting sonuçları açıklandı: Benim Güzel Ailem dizisi reytingleri alt üst etti 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 12 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları Total'de 1. sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Benim Güzel Ailem”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada Show TV’de ekrana gelen Türk sineması “Hababam Sınıfı Güle Güle” yer aldı. AB'de ise 1. sırada “Benim Güzel Ailem”, 2. sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen yabancı sinema “Shazam 6 Güç” yer aldı.