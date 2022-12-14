13 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası yarı final maçı zirvede!

13 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 13 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları...

13 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- ARJANTIN-HIRVATISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

2- ESRA EROL'DA ATV

3- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

4- UC KIZ KARDES KANAL D

5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7- ATV ANA HABER ATV

8- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

9- SHOW ANA HABER SHOW TV

10- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1- ARJANTIN-HIRVATISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3- ESRA EROL'DA ATV

4- UC KIZ KARDES KANAL D

5- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

6- YUREK CIKMAZI TRT 1

7- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8- ATV ANA HABER ATV

9- MASTERCHEF TURKIYE TV8

10- KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- ARJANTIN-HIRVATISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

2- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4- ESRA EROL'DA ATV

5- UC KIZ KARDES KANAL D

6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7- YUREK CIKMAZI TRT 1

8- ATV ANA HABER ATV

9- MASTERCHEF TURKIYE TV8

10- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV