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    13 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası yarı final maçı zirvede!

    13 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 14.12.2022 - 12:06
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    13 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası yarı final maçı zirvede!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 13 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları...

    13 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    13 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası yarı final maçı zirvede! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- ARJANTIN-HIRVATISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI        TRT 1

    2- ESRA EROL'DA             ATV

    3- BEN BU CIHANA SIGMAZAM   ATV

    4- UC KIZ KARDES            KANAL D

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    6- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)     ATV

    9- SHOW ANA HABER     SHOW TV

    10- UC KIZ KARDES (OZET)            KANAL D

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- ARJANTIN-HIRVATISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI        TRT 1

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- ESRA EROL'DA             ATV

    4- UC KIZ KARDES            KANAL D

    5- BEN BU CIHANA SIGMAZAM   ATV

    6- YUREK CIKMAZI           TRT 1

    7- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    10- KANAL D ANA HABER              KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- ARJANTIN-HIRVATISTAN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI        TRT 1

    2- BEN BU CIHANA SIGMAZAM   ATV

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- UC KIZ KARDES            KANAL D

    6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    7- YUREK CIKMAZI           TRT 1

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    10- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)   ATV

    13 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası yarı final maçı zirvede! #2


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