- Haberler
- Medya Haberleri
- 13 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Salı akşamı birbirinden farklı yapımlar ekranlarda olacak. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 13 Aralık TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 13.12.2022 - 08:57
Kumandayı eline alan seyirciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
13 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 29 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı…
13 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Gecenin Ucunda
Fox TV yayın akışı
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Yasak Elma
- 12:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Tozluyaka
- 18:00 Kapımdaki Dedektif
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Avatar
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:30 Adını Sen Koy
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yürek Çıkmazı
- 22:00 Dünya Kupası Yarı Final Karşılaşması Arjantin-Hırvatistan
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 12:00 Canım Annem
- 13:00 Kadere Karşı
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye