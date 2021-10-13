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- 13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 09:35
- Güncelleme : 13.10.2021 - 09:48
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Birbirinden heyecanlı ve iddialı yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
13 Ekim 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.00 Dr. Yerebakanla Hayatın Ritmi
08:50 Kalk Gidelim
13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Masterchef Türkiye