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    13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri dizi, film ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 09:48
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    13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Birbirinden heyecanlı ve iddialı yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    13 Ekim 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16.20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Kırık Hayatlar

    13:00 Gelinim Mutfakta

    15:45 Ece Üner ile Susma

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.40 Star Haber

    20:00  Ekşi Elmalar

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Kanunsuz Topraklar

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09.00 Dr. Yerebakanla Hayatın Ritmi

    08:50 Kalk Gidelim

    13.00 Bizim Köyün Kızları

    16.30 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Bu Sabah

    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:30 Bir Başka Güzel

    15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.10 Senin hayatın

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Öldürme Arzusu

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Oynat Bakalım

    08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

    11:15 Masterchef Türkiye

    16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 Masterchef Türkiye

    13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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