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- 13 Ekim Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Ekim Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 13.10.2022 - 10:21
13 Ekim Perşembe gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler tarafından bugünün yayın akışı araştırılıyor.
13 Ekim Perşembe günü televizyonlarda yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere eğlenceli vakitler geçirtiyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 13 Ekim TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Aşk ve Umut
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
STAR TV
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Duy Beni
FOX TV
10.45 Ekonomi Arası
10.50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.30 Yasak Elma
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mahkum
23.45 İyilik
02.30 Bir Peri Masalı
TRT 1
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Yeşil Deniz
15:20 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Lion"
22:30 Teşkilat
TV8
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yazgı
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Show TV
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Baba