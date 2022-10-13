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    13 Ekim Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Bugünü televizyon karşısında geöirmek isteyenler tv kanallarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 13 Ekim TV yayın akışı..
    • 13.10.2022 - 10:21
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    13 Ekim Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    13 Ekim Perşembe gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler tarafından bugünün yayın akışı araştırılıyor.

    13 Ekim Perşembe günü televizyonlarda yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere eğlenceli vakitler geçirtiyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 13 Ekim TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 Atv Ana Haber

    20:00 Aldatmak

    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Aşk ve Umut

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    00:15 Üç Kız Kardeş

    STAR TV

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Duy Beni

    FOX TV

    10.45 Ekonomi Arası

    10.50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13.00 En Hamarat Benim

    16.30 Yasak Elma

    19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20.00 Mahkum

    23.45 İyilik

    02.30 Bir Peri Masalı

    TRT 1

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:30 Şehirden Uzakta

    13:15 Yeşil Deniz

    15:20 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema "Lion"

    22:30 Teşkilat

    TV8

    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:00 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:30 Yazgı

    14:30 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Yazgı

    01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    Show TV

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    00:15 Baba


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