Euro
9.9939
-0.18%
Dolar
8.4719
0.19%
Altın
488.73
0.54%
Borsa
1.439
0%
Bitcoin
382.642
-0.76%
EXEN Coin
24.81
-1.54%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    13 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 13 Eylül 2021 Pazartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    13 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    13 Eylül 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 13 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası 
    00:20 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:15 Güneşin Kızları
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    22:40 Çok Güzel Hareketler 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Aykut Enişte
    22:30 Aykut Enişte

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Uzak Şehrin Masalı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:10 Tövbeler Olsun
    09:20 Kalk Gidelim
    12:30 Benim Adım Melek
    16:05 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    23:55 Dünya Hali (Altyazılı)
    02:05 Benim Adım Melek (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    13:00 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 İçimizden Biri
    22:45 Güldür Güldür Show

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Paylaş Benimle
    13:45 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    13 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir