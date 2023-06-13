13 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı: Bugünkü dizi ve filmler... Salı gününün dizileri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 12 Haziran 2023 Salı televizyonda neler, hangi diziler, filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

Ekranlar yaz sezonuna giriş yaptı. Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. 13 Haziran Salı Maviye Sürgün, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Kılıbık programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 13 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Üç Kız Kardeş Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yalı Çapkını 23:15 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema) Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 En Hamarat Benim 16:30 Tetikçinin Oğlu 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Kılıbık (Yerli Sinema) 22:30 Tetikçinin Oğlu TRT 1 yayın akışı 08:40 Bu Toprağın Sesi 10:30 Kalk Gidelim 13:10 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yürek Çıkmazı 00:10 Anadolu Kartalları (Yerli Sinema) Show TV yayın akışı 09:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Maviye Sürgün 22:30 Gerzek Şaban (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra