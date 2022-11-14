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13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor!

13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor!

13 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...