Petrol
96.05
0.06%
Euro
19.2458
0.13%
Dolar
18.6055
0.33%
Altın
1.054
0.01%
Borsa
4539
1.88%
Bitcoin
319.821
0.01%
BTXN Coin
6.38
-5.34%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor!

    13 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 14.11.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    Dün akşam, Teşkilat, Yargı, Tozluyaka dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları...

    13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. TESKILAT             TRT 1
    2. YARGI    KANAL D
    3. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    4. SHOW ANA HABER          SHOW TV
    5. YARGI (OZET)     KANAL D
    6. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    7. TESKILAT (OZET)               TRT 1
    8. TOZLUYAKA        FOX
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. GUZEL GUNLER SHOW TV

    13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor! #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. YARGI    KANAL D
    2. TESKILAT             TRT 1
    3. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    4. YARGI (OZET)     KANAL D
    5. TESKILAT (OZET)               TRT 1
    6. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    7. GUZEL GUNLER SHOW TV
    8. KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL          ATV
    9. TOZLUYAKA        FOX
    10. TOZLUYAKA (OZET)          FOX

    13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor! #3

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. YARGI    KANAL D
    2. TESKILAT             TRT 1
    3. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    4. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    5. YARGI (OZET)     KANAL D
    6. TESKILAT (OZET)               TRT 1
    7. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    8. GUZEL GUNLER SHOW TV
    9. TOZLUYAKA        FOX
    10. SHOW ANA HABER          SHOW TV

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ’cü tespit edildi
    3. Sayfa

    Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ’cü tespit edildi

    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı
    Kitap

    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı

    Görüş Bildir