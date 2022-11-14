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- 13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor!
13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat zirveden inmiyor!
- 14.11.2022 - 11:18
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Teşkilat, Yargı, Tozluyaka dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları...
13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- TESKILAT TRT 1
- YARGI KANAL D
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- YARGI (OZET) KANAL D
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- TESKILAT (OZET) TRT 1
- TOZLUYAKA FOX
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- GUZEL GUNLER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
- YARGI KANAL D
- TESKILAT TRT 1
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- YARGI (OZET) KANAL D
- TESKILAT (OZET) TRT 1
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- GUZEL GUNLER SHOW TV
- KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
- TOZLUYAKA FOX
- TOZLUYAKA (OZET) FOX
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- YARGI KANAL D
- TESKILAT TRT 1
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- YARGI (OZET) KANAL D
- TESKILAT (OZET) TRT 1
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- GUZEL GUNLER SHOW TV
- TOZLUYAKA FOX
- SHOW ANA HABER SHOW TV