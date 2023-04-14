13 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Camdaki Kız'ın o sahnesi reytingleri alt üst etti! 13 Nisan 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 13 Nisan Perşembe reyting sonuçları Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada “Atv Ana Haber” yer aldı. AB'de 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Camdaki Kız” dizisinin özeti yer aldı.