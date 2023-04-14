13 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Camdaki Kız'ın o sahnesi reytingleri alt üst etti!

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 Nisan Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada “ Ana Haber” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Camdaki Kız” dizisinin özeti yer aldı.