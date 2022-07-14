Çarşamba akşamı televizyonlarda Tokatçı, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Tahta gibi yapımlar yayınlandı. Reyting yarışını MasterChef kazandı.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Duy Beni, Fox TV'de Gizli Saklı, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Tokatçı, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 13 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

13 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tokatçı , üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Kara Tahta aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Tokatçı aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TOKATCI (T.S) SHOW TV

3 FOX ANA HABER FOX

4 SEVERSIN KANAL D

5 IYI AILE COCUGU (T.S) SHOW TV

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 KARA TAHTA TRT 1

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SEVERSIN (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 KARA TAHTA TRT 1

4 TOKATCI (T.S) SHOW TV

5 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

6 SEVERSIN KANAL D

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 IYI AILE COCUGU (T.S) SHOW TV

9 HABER ONU SHOW TV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 TOKATCI (T.S) SHOW TV

4 IYI AILE COCUGU (T.S) SHOW TV

5 SEVERSIN KANAL D

6 KARA TAHTA TRT 1

7 HAVA OPERASYONU (Y.S) KANAL D

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8