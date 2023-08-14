14 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

dünyasında yeni bir hafta daha başlıyor.

yarışına girecek olan yapımlar belli oldu.

Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show ,Üvey Anne, Eltilerin Savaşı, Serhat, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 14 Ağustos Pazartesi 2023 yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sindirella (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

Kanal D yayın akışı

Star TV yayın akışı

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Ruhun Duymaz

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Serhat

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star