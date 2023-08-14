14 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Medya dünyasında yeni bir hafta daha başlıyor.
Reyting yarışına girecek olan yapımlar belli oldu.
Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show ,Üvey Anne, Eltilerin Savaşı, Serhat, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 14 Ağustos Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sindirella (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
Kanal D yayın akışı
Star TV yayın akışı
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Ruhun Duymaz
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Serhat
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star