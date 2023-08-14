14 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları TV izleyicilerini pazartesi günü ekrana kilitleyecek olan yapımlar belli oldu. Bu kapsamda "14 Ağustos TV'de neler var" sorusu yanıt buldu. İşte kanallar ve yayın akışları...

Medya dünyasında yeni bir hafta daha başlıyor. Reyting yarışına girecek olan yapımlar belli oldu. Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show ,Üvey Anne, Eltilerin Savaşı, Serhat, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 14 Ağustos Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Sindirella (Yabancı Sinema) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Üvey Anne Kanal D yayın akışı Star TV yayın akışı 07:00 Erkenci Kuş 09:00 Kiralık Aşk 10:45 Çöp Adam 12:30 Yalı Çapkını 16:15 Ömer 19:00 Star Haber 20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Ruhun Duymaz 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Eşim Benzerim Yok 17:30 Aşk Mantık İntikam 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Ruhun Duymaz TRT 1 yayın akışı 09:00 Kalk Gidelim 12:00 Şehirden Uzakta 13:10 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Serhat Show TV yayın akışı 09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:45 Aile 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 İşte Gelin İste Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star