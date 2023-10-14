14 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışları! Günün dizi/film/yarışmaları

Cumartesi gününü tv karşısında geçirenler, yayınlanan yapımları izliyor.
14 Ekim 2023 yapımlarında birbirinden heyecanlı, dram dolu ve aksiyonlu anlar yer alıyor.
Akşam saatlerinde Mekanik 2: Suikast, Kardeşlerim, Koruyucu, Gönül Dağı, Kader Bağları ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Kardeşlerim
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
22:15 Avcı Katili (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Delisin (Yerli Sinema)
12:45 Ömer
15:30 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kirli Sepeti
13:45 Adım Farah
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
TRT 1 yayın akışı
07:10 Beni Böyle Sev
09:40 Hayallerinin Peşinde
10:45 Çarıklı Milyoner (Yerli Sinema)
12:35 Hayatımın Neşesi
15:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Karakomik Filmler "Emanet&Deli" (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star