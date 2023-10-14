14 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışları! Günün dizi/film/yarışmaları
ensonhaber.com

Cumartesi gününü tv karşısında geçirenler, yayınlanan yapımları izliyor.

14 Ekim 2023 yapımlarında birbirinden heyecanlı, dram dolu ve aksiyonlu anlar yer alıyor.

Akşam saatlerinde Mekanik 2: Suikast, Kardeşlerim, Koruyucu, Gönül Dağı, Kader Bağları ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Osman

13:00 Kardeşlerim

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

22:15 Avcı Katili (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Delisin (Yerli Sinema)

12:45 Ömer

15:30 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kirli Sepeti

13:45 Adım Farah

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

TRT 1 yayın akışı

07:10 Beni Böyle Sev

09:40 Hayallerinin Peşinde

10:45 Çarıklı Milyoner (Yerli Sinema)

12:35 Hayatımın Neşesi

15:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Karakomik Filmler "Emanet&Deli" (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star