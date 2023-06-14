14 Haziran Çarşamba 2023 yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İzleyiciler, 14 Haziran Çarşamba TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte kanallar ve günlük programları...

Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor.

14 Haziran Çarşamba akşamı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Pi’nin Yaşamı, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Deha, Kaptan Amerika: İlk Yenilmez ve MasterChef Türkiye All Star yayında olacak.

MasterChef'in yeni sezonu, bu akşama damga vuracak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 14 Haziran Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Pi’nin Yaşamı (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam





Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez (Yabancı Sinema)

22:45 Gülcemal





TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Kalk Gidelim

14:00 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Deha (Yabancı Sinema)

22:10 Aramızdaki Sözler (Yabancı Sinema)





Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Yerli Sinema)

22:00 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)





TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef All Star