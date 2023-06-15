14 Haziran reyting sonuçları açıklandı! MasterChef All Star ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu 14 Haziran 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve Türkiye Kupası finali ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 Haziran Çarşamba reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de yayınlanmaya başlayan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Star TV’de yayınlanan “Çöp Adam” yer aldı.