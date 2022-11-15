14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Bakın kim birinci oldu!

14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Bakın kim birinci oldu!

14 Kasım 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

BIR KUCUK GUN ISIGI ATV SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX ESRA EROL'DA ATV ATV ANA HABER ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV MASTERCHEF TURKIYE TV8 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV YASAK ELMA (TKR) FOX KANAL D ANA HABER KANAL D SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX MASTERCHEF TURKIYE TV8 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV YASAK ELMA (TKR) FOX ATV ANA HABER ATV ESRA EROL'DA ATV BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV KANAL D ANA HABER KANAL D ATV GUN ORTASI ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM