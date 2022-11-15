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    14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Bakın kim birinci oldu!

    14 Kasım 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 15.11.2022 - 11:18
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    14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Bakın kim birinci oldu!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

    14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Bakın kim birinci oldu! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. BIR KUCUK GUN ISIGI     ATV
    2. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    3. ESRA EROL'DA   ATV
    4. ATV ANA HABER               ATV
    5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    6. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    7. BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET)       ATV
    8. YASAK ELMA (TKR)           FOX
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. SHOW ANA HABER          SHOW TV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    2. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    3. BIR KUCUK GUN ISIGI     ATV
    4. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    5. YASAK ELMA (TKR)           FOX
    6. ATV ANA HABER               ATV
    7. ESRA EROL'DA   ATV
    8. BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET)       ATV
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. ATV GUN ORTASI             ATV

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    2. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    3. BIR KUCUK GUN ISIGI     ATV
    4. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    5. BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET)       ATV
    6. YASAK ELMA (TKR)           FOX
    7. ATV ANA HABER               ATV
    8. ESRA EROL'DA   ATV
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S)   KANAL D

    14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Bakın kim birinci oldu! #2


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