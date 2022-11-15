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- 14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Bakın kim birinci oldu!
14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Bakın kim birinci oldu!
- 15.11.2022 - 11:18
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
14 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- ATV ANA HABER ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV
- YASAK ELMA (TKR) FOX
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- YASAK ELMA (TKR) FOX
- ATV ANA HABER ATV
- ESRA EROL'DA ATV
- BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- ATV GUN ORTASI ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV
- YASAK ELMA (TKR) FOX
- ATV ANA HABER ATV
- ESRA EROL'DA ATV
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S) KANAL D