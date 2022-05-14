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- 14 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
14 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 14.05.2022 - 09:07
Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, 14 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
14 Mayıs 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 14 Mayıs 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
14 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Hakim
13:00 Yalnız Kurt
16:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Destan
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpek Balığı İstilası
Star TV yayın akışı
07:00 İki Aile 0
9:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Deli Aşk
22:15 Deli Aşk
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Gülümse Kaderine
16:00 İyilik
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gülümse Kaderine
22:30 Mahkum
TRT 1 yayın akışı
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Hapishanedeki Çiçek
07:00 Kalk Gidelim
10:25 Yabancı Sinema "Ağaç"
12:30 Kara Tahta (Altyazılı)
15:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yaşama Karşı
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:15 Survivor Panorama
15:00 Güzel İkili
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra