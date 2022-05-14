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    14 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 14 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 09:07
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    14 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, 14 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    14 Mayıs 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 14 Mayıs 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    14 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Hakim

    13:00 Yalnız Kurt

    16:00 Bir Zamanlar Çukurova

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Destan

    Kanal D yayın akışı

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 Yargı

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Köpek Balığı İstilası

    Star TV yayın akışı

    07:00 İki Aile 0

    9:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    12:00 Bir Demet Tiyatro

    13:45 Çok Güzel Hareketler 2

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Deli Aşk

    22:15 Deli Aşk

    Fox TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Memet Özer ile Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Gülümse Kaderine

    16:00 İyilik

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Gülümse Kaderine

    22:30 Mahkum

    TRT 1 yayın akışı

    04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    04:40 Hapishanedeki Çiçek

    07:00 Kalk Gidelim

    10:25 Yabancı Sinema "Ağaç"

    12:30 Kara Tahta (Altyazılı)

    15:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    Show TV yayın akışı

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Yaşama Karşı

    TV8 yayın akışı

    08:30 Çook Yaşa

    09:45 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

    13:15 Survivor Panorama

    15:00 Güzel İkili

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra


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