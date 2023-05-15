14 Mayıs Pazar 'Seçim Gecesi' reyting sonuçları: Seçim sonuçları hangi kanaldan izlendi? 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri gerçekleşti. Seçim sonuçlarının hangi kanalda daha fazla izlendiği merak ediliyor. İşte 14 Mayıs Pazar günü reyting sonuçları...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Vatandaşlar dün oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrilmişti. Bütün Türkiye dört gözle seçim sonuçlarını takip etti. Yayın yasağının kalkmasının ardından ekranlarda seçim sonuçları canlı olarak yayınlandı. Peki Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti? İşte sonuçlar... 14 Mayıs reyting sonuçları 14 Mayıs 2023 Pazar günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Geçen haftanın reyting sonuçları