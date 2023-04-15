14 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti'nin cezası Yalı Çapkını dizisinin işine yaradı 14 Nisan 2023 Cuma günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 Nisan Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Ateş Kuşları”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.