Perşembe akşamı televizyonlarda Mumya, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Reyting yarışını MasterChef kazandı.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

14 Temmuz 2022 Perşembe akşamı ATV'de Taşıyıcı 3, Kanal D'de Mumya, Star TV'de Duy Beni, Fox TV'de Gurbetçi Şaban, TRT 1'de Seni Kalbime Sakladım, Show TV'de Şark Bülbülü, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 14 Temmuz 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 14 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları...

14 Temmuz Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Duy Beni , üçüncülüğü ise Gülen Gözler aldı. AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Kanal D Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Mumya aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 DUY BENI STAR TV

3 GULEN GOZLER (T.S) SHOW TV

4 FOX ANA HABER FOX

5 MUMYA (Y.S) (TKR) KANAL D

6 MUMYA (Y.S) KANAL D

7 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1

8 TASIYICI 3 (Y.S) ATV

9 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 KANAL D ANA HABER KANAL D

4 DUY BENI STAR TV

5 GULEN GOZLER (T.S) SHOW TV

6 MUMYA (Y.S) KANAL D

7 TURKIYE-TAYLAND FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT 1

8 MUMYA (Y.S) (TKR) KANAL D

9 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

10 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 MUMYA (Y.S) KANAL D

4 MUMYA (Y.S) (TKR) KANAL D

5 DUY BENI STAR TV

6 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1

7 GULEN GOZLER (T.S) SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 TURKIYE-TAYLAND FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT 1

10 GURBETCI SABAN (T.S) FOX