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- 14 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
14 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 14.07.2022 - 08:53
- Güncelleme : 19.07.2022 - 10:23
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 14 Temmuz Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:30 Karete Kid
13:00 Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 4
16:00 Oskar Çöllerde
17:10 Sadık Dostum
19:00 Ana Haber
20:00 Taşıyıcı 3
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Haber
20:00 Mumya
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
12:45 Kadının Eseri
13:45 Senden Daha Güzel
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Gurbetçi Şaban
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Hapishanedeki Çiçek
07:40 Tozkoparan
10:30 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
17:45 Ana Haber
20:00 Seni Kalbime Sakladım
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:15 Canım Annem
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü