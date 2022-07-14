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    14 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 14 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışları...
    • 14.07.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:23
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    14 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 14 Temmuz Perşembe  ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:30 Karete Kid

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Çakallarla Dans 4

    16:00 Oskar Çöllerde

    17:10 Sadık Dostum

    19:00 Ana Haber

    20:00 Taşıyıcı 3

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Magazin D

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Haber

    20:00 Mumya

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18:45 Star Haber

    20:00 Duy Beni

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Senden Daha Güzel

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:00 Gurbetçi Şaban

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:05 Hapishanedeki Çiçek

    07:40 Tozkoparan

    10:30 Masumlar Apartmanı

    15:40 Gönül Dağı

    17:45 Ana Haber

    20:00 Seni Kalbime Sakladım

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:15 Canım Annem

    17:15 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Şark Bülbülü


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