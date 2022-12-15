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- 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 08:54
Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.
Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...
15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18.15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
Fox TV yayın akışı
07:15 Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
TRT 1 yayın akışı
08.45 Bu Toprağın Sesi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Yeşil Deniz
15.30 Adını Sen Koy
16.30 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Balkan Ninnisi
Show TV yayın akışı
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
12:00 Canım Annem
13:00 Kadere Karşı
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye