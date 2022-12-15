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    15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon dünyasında yeni bir gün başlıyor...Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 08:54
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    15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.

    Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...

    15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    18:40 ATV Ana Haber
    20:00 Aldatmak

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Hicran
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız

    Star TV yayın akışı

    09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18.15 Star Haber
    19:00 Toprak ile Fidan
    20:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

    Fox TV yayın akışı

    07:15 Çalar Saat
    10:15 Ekonomi Arası
    10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:45 En Hamarat Benim
    16:30 Hayatımın Şansı
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Hayatımın Şansı

    TRT 1 yayın akışı

    08.45 Bu Toprağın Sesi
    10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13.15 Yeşil Deniz
    15.30 Adını Sen Koy
    16.30 Seksenler
    19.00 Ana Haber
    19.55 İddiaların Aksine
    20.00 Balkan Ninnisi

    Show TV yayın akışı

    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    10:30 Yazgı
    12:00 Canım Annem
    13:00 Kadere Karşı
    14:00 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Masterchef Türkiye

    TV8 yayın akışı


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