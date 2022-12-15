15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon dünyasında yeni bir gün başlıyor...Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...

15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

Fox TV yayın akışı

07:15 Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

TRT 1 yayın akışı

08.45 Bu Toprağın Sesi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Yeşil Deniz

15.30 Adını Sen Koy

16.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Balkan Ninnisi

Show TV yayın akışı

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

TV8 yayın akışı