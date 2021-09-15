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- 15 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
15 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri dizi ve yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün 15 Eylül 2021 Çarşamba televizyonda neler var? İşte kanalların tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 09:14
Eylül ayı ile birlikte dizi sezonunun da açılması TV yayın akışlarına dair aramaları hızlandırdı.
Televizyon başında vakit geçirenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Biz Böyleyiz
- 22:25 Fantastik Dörtlü
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:15 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema
- 22:45 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:45 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Bir Aşk İki Hayat
- 22:30 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:35 Kalk Gidelim
- 12:10 Benim Adım Melek
- 15:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 23:25 Dünya Hali (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 İçimizden Biri
- 22:45 Sahte Kabadayı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Paylaş Benimle
- 13:45 Masterchef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye