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- 15 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
15 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 15.09.2022 - 09:00
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
15 Eylül 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Destan
23:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.15 Star Haber
19:30 Duy Beni
FOX TV
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
22:30 Kazanan Restoran
TRT 1 Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Yedi Numara
08:10 Benim Adım Melek (Altyazılı)
12:00 Anadolu'da Yaşam (Altyazılı)
13:00 Masumlar Apartmanı(Altyazılı)
16:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Aşk Tarifi"
22:35 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
TV8 Yayın Akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı
07:30 Yeni Gelin
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi