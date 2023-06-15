15 Haziran Perşembe 2023 yayın akışı! TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Hafta sonuna yaklaşırken ekranlardaki heyecan ve aksiyon tam gaz devam ediyor. İzleyiciler, perşembe gününü yayın akışına göz atıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 15 Haziran Perşembe 2023 yayın akışları...

Televizyon izleyicileri, yayın akışlarını günlük olarak takip ediyor.

Eline kumandayı alanlar, kanallar arasında ne var ne yok tur atıyor.

15 Haziran Perşembe akşamı Güldür Güldür, Camdaki Kız, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Gülcemal ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 15 Haziran Perşembe 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yüz Yıllık Mucize

20:00 Yüz Yıllık Mucize

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Kalk Gidelim

13:40 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:15 Af (Yerli Sinema)

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15Transit (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star