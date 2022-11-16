- Haberler
- Medya Haberleri
- 15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?
15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?
- 16.11.2022 - 11:04
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...
15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
UC KIZ KARDES KANAL D
ESRA EROL'DA ATV
ATV ANA HABER ATV
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV
UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
MASTERCHEF TURKIYE TV8
YUREK CIKMAZI TRT 1
AB İLK 10 PROGRAM
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
YUREK CIKMAZI TRT 1
BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
UC KIZ KARDES KANAL D
MASTERCHEF TURKIYE TV8
BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV
ATV ANA HABER ATV
ESRA EROL'DA ATV
UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
UC KIZ KARDES KANAL D
YUREK CIKMAZI TRT 1
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
MASTERCHEF TURKIYE TV8
ESRA EROL'DA ATV
BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV
ATV ANA HABER ATV
UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D