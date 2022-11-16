15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?

15 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

UC KIZ KARDES KANAL D

ESRA EROL'DA ATV

ATV ANA HABER ATV

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

MASTERCHEF TURKIYE TV8

YUREK CIKMAZI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

YUREK CIKMAZI TRT 1

BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

UC KIZ KARDES KANAL D

MASTERCHEF TURKIYE TV8

BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

ATV ANA HABER ATV

ESRA EROL'DA ATV

UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

UC KIZ KARDES KANAL D

YUREK CIKMAZI TRT 1

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

MASTERCHEF TURKIYE TV8

ESRA EROL'DA ATV

BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

ATV ANA HABER ATV

UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D