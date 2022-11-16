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    15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?

    15 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 16.11.2022 - 11:04
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    15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

    15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

    15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim? #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV

    UC KIZ KARDES  KANAL D

    ESRA EROL'DA   ATV

    ATV ANA HABER               ATV

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV

    BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)          ATV

    UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D

    MASTERCHEF TURKIYE   TV8

    YUREK CIKMAZI TRT 1

    AB İLK 10 PROGRAM

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX

    YUREK CIKMAZI TRT 1

    BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV

    UC KIZ KARDES  KANAL D

    MASTERCHEF TURKIYE   TV8

    BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)          ATV

    ATV ANA HABER               ATV

    ESRA EROL'DA   ATV

    UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX

    BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV

    UC KIZ KARDES  KANAL D

    YUREK CIKMAZI TRT 1

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV

    MASTERCHEF TURKIYE   TV8

    ESRA EROL'DA   ATV

    BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)          ATV

    ATV ANA HABER               ATV

    UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D

    15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim? #2


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