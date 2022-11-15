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- 15 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
15 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Salı akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 15 Kasım TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 15.11.2022 - 08:55
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
15 Kasım 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 15 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı…
15 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 12:45 Set Ekstra
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Gecenin Ucunda
Fox TV yayın akışı
- 07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Celal İle Ceren
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:55 Yürek Çıkmazı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yürek Çıkmazı
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
TV8 yayın akışı
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Doya Doya Moda
- 12:45 Canım Annem
- 14:00 Yazgı
- 15:00 Kadere Karşı
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye