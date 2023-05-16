15 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkon Konuşması, Sinan Oğan Özel... 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Cumhurbaşkanı Balkon Konuşması, Sinan Oğan Özel, Cumhur İttifakı Liderleri Açıklama programları ekranlarda yerini aldı.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada FOX'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor yer aldı.