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    15 Şubat 2021 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Şubat Pazartesi TV yayın akışı..

    Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de ne var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Şubat 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 09:04
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    15 Şubat 2021 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Şubat Pazartesi TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya gayret ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Bu nedenle TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında geliyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi seven ve izlediği dizileri kaçırmak istemeyen izleyiciler, tam saatinde ekran başına geçerek sevdikleri yapımları izlemek istiyor.

    Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 15 Şubat Pazartesi yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?

    Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 15 Şubat 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı

    KANAL D YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    14:45 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
    23:30 Sadakatsiz

    FOX TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

    08:00 Çalar Saat
    10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:45 Aşk Yeniden
    14:00 Temizlik Benin İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma

    TV8 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Survivor
    13:45 Doya Doya Moda
    17.45 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor

    TRT1 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
    07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi  
    09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
    15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Yerli Dizi)
    00:15 Benim Adım Melek (Yerli Dizi)
    02:45 52 Hafta (Yerli Belgesel) 
    03:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Film
    08:45 Kördüğüm
    10:40 Küçük Yolcu
    11:40 Bir Garip Aşk
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Bir Garip Aşk
    23:20 Ah Kalbim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:30 Yeni Gelin
    12:30 Adını Feriha Koydum
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur

    STAR TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Sefirin Kızı

    15 Şubat 2021 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Şubat Pazartesi TV yayın akışı.. #1

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