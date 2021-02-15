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- 15 Şubat 2021 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Şubat Pazartesi TV yayın akışı..
15 Şubat 2021 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Şubat Pazartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 09:02
- Güncelleme : 15.02.2021 - 09:04
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya gayret ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Bu nedenle TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında geliyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi seven ve izlediği dizileri kaçırmak istemeyen izleyiciler, tam saatinde ekran başına geçerek sevdikleri yapımları izlemek istiyor.
Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki 15 Şubat Pazartesi yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?
Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 15 Şubat 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz
FOX TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TV8 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
TRT1 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Yerli Dizi)
00:15 Benim Adım Melek (Yerli Dizi)
02:45 52 Hafta (Yerli Belgesel)
03:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Küçük Yolcu
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
STAR TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı