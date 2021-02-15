15 Şubat 2021 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Şubat Pazartesi TV yayın akışı..

15 Şubat 2021 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Şubat Pazartesi TV yayın akışı..

Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de ne var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Şubat 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya gayret ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Bu nedenle TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında geliyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi seven ve izlediği dizileri kaçırmak istemeyen izleyiciler, tam saatinde ekran başına geçerek sevdikleri yapımları izlemek istiyor.

Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki 15 Şubat Pazartesi yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?

Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 15 Şubat 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 Sadakatsiz

FOX TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TV8 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

TRT1 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Yerli Dizi)

07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

17:15 Seksenler (Yerli Dizi)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Yerli Dizi)

00:15 Benim Adım Melek (Yerli Dizi)

02:45 52 Hafta (Yerli Belgesel)

03:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:40 Küçük Yolcu

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim

SHOW TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

STAR TV YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı



