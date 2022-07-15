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- 15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısına atmak isteyenler, yayın akışlarını inceliyor. İşte 15 Temmuz Cuma TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 15.07.2022 - 09:31
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışında yeni yaz dizilerinin yanı sıra MasterChef de yeni bölümüyle yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 15 Temmuz 2022 Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Oskar Çöllerde
- 11:10 Sadık Dostum
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Bizim Hikaye
- 16:10 Oskar Çöllerde
- 16:35 Türkler Geliyor
- 18:40 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
- 08:30 Afili Aşk
- 10:00 Yaprak Dökümü
- 12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 16:15 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çember: Gün Doğmadan
Star TV yayın akışı
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:30 Benim Tatlı Yalanım
- 12:45 Erkenci Kuş
- 15:45 Menajerimi Ara
- 18.30 Star Haber
- 20:00 Ah Nerede
Fox TV yayın akışı
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 10:50 Sen Çal Kapımı
- 12:45 Kadının Eseri
- 13:45 Tozluyaka
- 16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Eski Köye Yeni Adet
TRT 1 yayın akışı
- 07:30 Tozkoparan
- 10:00 TRT Haber Ortak Yayını (Canlı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kumpas
- 22:00 Türk Sineması "15/07 Şafak Vakti"
TV8 yayın akışı
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Masterchef Türkiye
- 14:15 Canım Annem
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı
- 09:15 Bir Şansım Olsa
- 10:30 Şef Kapımda
- 12:15 Bir Şansım Olsa
- 15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür