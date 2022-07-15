15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısına atmak isteyenler, yayın akışlarını inceliyor. İşte 15 Temmuz Cuma TV yayın akışları...

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışında yeni yaz dizilerinin yanı sıra MasterChef de yeni bölümüyle yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

İşte 15 Temmuz 2022 Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar Çöllerde

11:10 Sadık Dostum

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bizim Hikaye

16:10 Oskar Çöllerde

16:35 Türkler Geliyor

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D yayın akışı

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Gün Doğmadan

Star TV yayın akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18.30 Star Haber

20:00 Ah Nerede

Fox TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Tozluyaka

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet

TRT 1 yayın akışı

07:30 Tozkoparan

10:00 TRT Haber Ortak Yayını (Canlı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kumpas

22:00 Türk Sineması "15/07 Şafak Vakti"

TV8 yayın akışı

07.15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

14:15 Canım Annem

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV yayın akışı