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    16 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesş akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 16 Ağustos TV yayın akışları...
    • 16.08.2022 - 09:22
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    16 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    16 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    İşte 16 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…

    ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Sağ Salim

    16:00 Kardeşlerim

    18: 40 ATV Ana Haber

    20:00 Ajan

    KANAL D

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşkı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Aşk Tesadüfleri Sever 2

    STAR

    07:00 Duy Beni

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18.45 Star Haber

    20:00 Müzede Bir Gece

    FOX

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20:30 Senden Daha Güzel

    TRT

    06:30 7 Numara

    11:50 Bir Aş Hikayesi

    12:20 Masumlar Apartmanı

    15:35 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Balkan Ninnisi

    TV8

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye Tekrar

    14:30 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

    SHOW

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.25 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür SHOW


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