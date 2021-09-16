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    16 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 16 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 08:45
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    16 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Eylül ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapan diziler tek tek ekranlara dönmeye başladı. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler de TV yayın akışlarına dair araştırmalarını hızlandırdı.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    16 Eylül 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 16 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    12:15 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    00:15 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk
    00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    22:30 Bir Aşk İki Hayat

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    05:50 Tövbeler Olsun
    09:00 Kalk Gidelim
    12:20 Benim Adım Melek
    15:45 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    01:45 Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs
    02:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin 
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    13:00 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Korkusuz Korkak
    21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Paylaş Benimle
    13:45 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Yerli Sinema

    16 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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