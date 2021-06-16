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- 16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 08:48
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
16 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:45 Baht Oyunu
23:45 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)
22:30 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:05Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:30 Kalk Gidelim
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Finlandiya-Rusya" (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:15 Doğrusu Ne?
18:20 Kupa Akşamı (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Türkiye-Galler" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:40 3'Te 3
04:15 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:15 Cam Tavanlar
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:15 Cam Tavanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Şerife Bacı
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:00 Alageyik
13:10 Yüksek Yüksek Tepelere
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Cemil
01:30 Ah Kalbim