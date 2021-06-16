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    16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 16 Haziran 2021 Çarşamba televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 08:48
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    16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    16 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:45 Baht Oyunu
    23:45 Aşkın Tarifi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)
    22:30 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Sen Çal Kapımı
    14:00 Şevkat Yerimdar
    15:45 Sen Çal Kapımı
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Sen Çal Kapımı
    00:15 Şef Akademi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    08:05Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:30 Kalk Gidelim
    15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Finlandiya-Rusya" (Canlı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:15 Doğrusu Ne?
    18:20 Kupa Akşamı (Canlı)
    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Türkiye-Galler" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı)
    00:15 Teşkilat (Altyazılı)
    02:40 3'Te 3
    04:15 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:15 Cam Tavanlar
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Cam Tavanlar
    22:15 Cam Tavanlar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Şerife Bacı
    09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:00 Alageyik
    13:10 Yüksek Yüksek Tepelere
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Cemil
    01:30 Ah Kalbim

    16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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