16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 16 Haziran 2021 Çarşamba televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 16 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:45 Baht Oyunu

23:45 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)

22:30 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Sen Çal Kapımı

14:00 Şevkat Yerimdar

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:05Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:30 Kalk Gidelim

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Finlandiya-Rusya" (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:15 Doğrusu Ne?

18:20 Kupa Akşamı (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Türkiye-Galler" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı)

02:40 3'Te 3

04:15 Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

22:15 Cam Tavanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Şerife Bacı

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:00 Alageyik

13:10 Yüksek Yüksek Tepelere

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Cemil

01:30 Ah Kalbim