16 Haziran 2023 Cuma televizyonda neler var? İşte yayın akışları Cuma günü ekranlarda birbirinden farklı yapımlar reyting mücadelesi verecek. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 16 Haziran 2023 TV yayın akışları...

Sezon boyunca izlenme rekoru kıran Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti, bu cuma ekranlarda olmayacak. Sezon finali yapan yapımlar yerine farklı içerikler izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 16 Haziran Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Taşıyıcı (Yabancı Sinema) 21:45 Hep Yek (Yerli Sinema) Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 En Hamarat Benim 16:00 Taçsız Prenses 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet TRT 1 yayın akışı 09:00 Bu Toprağın Sesi 12:10 Şehirden Uzakta 13:10 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 22 Mil (Yabancı Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star