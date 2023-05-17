16 Mayıs Salı reyting sonuçları açıklandı: Yalı Çapkını dün akşam Aile dizisini solladı! 16 Mayıs 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Cumhurbaşkanı Balkon Konuşması, Sinan Oğan Özel, Cumhur İttifakı Liderleri Açıklama programları ekranlarda yerini aldı.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Atv Ana Haber”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Ben Bu Cihana Sığmazam” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada Show TV’de ekrana gelen “Aile”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.