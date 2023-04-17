16 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat ve Yargı reyting yarışında... İşte zirvenin sahibi! 16 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 Nisan Pazar reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.