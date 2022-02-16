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- 16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 09:08
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Televizyon keyfi yapmak isteyenler, tv yayın akışlarına göz atarak sevdikleri yapımlara bakıyor.
16 Şubat 2022 Çarşamba günü yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı..
16 ŞUBAT BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 atv Gün Ortası
-
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Haber
-
20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18:30 Star Haber
-
20:00 Yol Arkadaşım 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20:00 Postacı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
-
12:15 Şehirden Uzakta
-
13:15 Beni Böyle Sev
-
16:30 Seksenler
-
19:00 TRT1 Ana Haber
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Hıçkırık
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Bu Sabah
-
10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:10 Senin Hayatın
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Oğlum (Yeni Dizi)
TV8 YAYIN AKIŞI
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07:15 8’de Sağlık
-
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
-
11:15 Survivor All Star
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13:00 Survivor Panaroma
-
14:45 Canım Annem
-
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
-
20:00 Survivor All Star